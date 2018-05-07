В Египте скончался один из лидеров революции 1952 года

Последний из ныне живущих членов Совета революционного командования Египта, совершивших Июльскую революцию 1952 года, Халед Мохи эд-Дин скончался в воскресенье в возрасте 95 лет, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию египетского президента.

Политик скончался в военном госпитале в Каире.

Халед Мохи эд-Дин был одним из лидеров египетской тайной организации "Свободные офицеры", возглавляемой Гамалем Абдель Насером. В июле 1952 года члены этой организации совершили переворот в Египте, приведший к устранению монархии в этой арабской стране. Мохи эд-Дин на протяжении двух лет после революции входил в состав революционного командования Египта.

За близость с коммунистами и поддержку марксистских идей, политик получил от своих соратников псевдоним "красный майор".

Халед Мохи эд-Дин являлся основателем и многолетним руководителем Национально-прогрессивной (левой) партии (Тагамму).

"Канцелярия президента заверяет, что Египет всегда будет благодарен за патриотический вклад усопшего и его вечный путь, которые высечены в истории родины буквами света, для того чтобы сохраниться в памяти египетской политической жизни", — приводится в тексте заявления канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Похоронен "красный майор" будет с воинскими почестями в понедельник.

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