Суд в Бразилии продлил на 60 дней расследование в отношении президента страны

Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Луис Роберту Баррозу продлил на 60 дней срок расследования уголовного дела, открытого в отношении президента республики Мишела Темера, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Ранее с просьбой о продлении расследования в ФВС обратилась Федеральная полиция. Ее поддержала генеральный прокурор Бразилии Ракел Додж. Однако окончательное решение должен был принять именно Баррозу, так как именно он отвечает за расследование в отношении президента в высшей судебной инстанции страны.

Уголовное дело в отношении Темера пока находится на этапе предварительного расследования. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение.

По их версии, полученные незаконным путем средства президент мог вложить в ремонт дома своей дочери Маристелы Темер. Ее 3 мая вызвали на допрос в отделение Федеральной полиции в Сан-Паулу. Глава государства настаивает на своей невиновности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.