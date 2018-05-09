Президент Южной Кореи призвал Японию и КНДР к диалогу

9 мая 2018 11:10 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Токио, на встрече с премьер-министром Синдзо Абэ высказался за необходимость диалога Японии с Северной Кореей, передает РИА Новости.

"Для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии необходимы диалог и нормализация отношений Севера и Юга, и Северной Кореи с Японией", — приводит слова президента агентство Киодо.

Премьер-министр Синдзо Абэ призвал главу Южной Кореи к сотрудничеству для того, чтобы "заставить Северную Корею пойти на конкретные шаги" по денуклеаризации.

Встреча лидеров двух стран прошла на полях трехстороннего саммита Японии, Китая и Южной Кореи. Визит президента Южной Кореи в Японию стал первым с декабря 2011 года. На трехсторонней встрече стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности, подписанную 27 апреля лидерами Южной Кореи и КНДР "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова", а также провели переговоры по соглашению о свободной торговле между тремя странами и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP).

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