В Индонезии службы безопасности подавили бунт в тюрьме

10 мая 2018 07:17 (UTC+04:00)

Службы безопасности Индонезии взяли штурмом тюрьму, где заключенные устроили бунт, в результате которого погибли пять полицейских, мятежники сдались, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jakarta Post.

Столкновения в тюрьме для лиц, приговоренных по обвинению в терроризме, начались во второй половине дня во вторник. Министр по делам безопасности объявил, что противостояние закончилось только в четверг утром по местному времени. По его словам, многие заключенные не оказали сопротивление.

"Около 145 заключенных сдались без сопротивления. Другие 10 сначала противостояли сотрудникам органов, но в конечном счете сдались перед лицом значительно превышающих сил", - отметил он.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Западная Ява Исламское государство"* заявила о причастности боевиков своей группировки к мятежу.

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Azernews Newspaper
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