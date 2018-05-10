В Кабуле прогремели два взрыва, десять человек погибли

Число погибших в результате двух взрывов, которые произошли накануне в столице Афганистана Кабуле, увеличилось до десяти, еще 23 человека пострадали, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости.

Два взрыва прогремели в среду у полицейских участков в разных частях Кабула. Поступали сообщения о стрельбе в зоне взрывов. Ранее сообщалось, что жертвами одной из этих атак, ответственность за которую взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", стали два человека, еще двое были ранены.

По данным агентства Пажвак, атаки произошли в районах Шахри-нав и Дашти-Барчи. Ответственность за вторую атаку в районе Шахри-нав взяло на себя радикальное движение "Талибан".

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