В Мексике за последний месяц были убиты 15 политиков

11 мая 2018 06:19 (UTC+04:00)

Разгул насилия в Мексике только за последний месяц унес жизни 15 политиков в разных регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на газету Economista.

Cогласно подсчетам компании Etellekt, специализирующейся на анализе рисков, с начала сентября 2017 года в латиноамериканской стране были убиты 93 политика, из них 29 собирались выдвигаться на выборные должности, еще девять человек были зарегистрированными кандидатами.

Самое большое число убийств такого рода - 21 - зарегистрировано в юго-западном штате Герреро. В Оахаке жертвами преступников стали 16 человек, в Пуэбле - 10, в Веракрусе - 8, в штате Мехико - 7, в Чиуауа - 5. Исследователи отмечают, что у главы муниципалитета в Мексике шансы умереть насильственной смертью в среднем в 12 раз выше, чем у обычного гражданина.

В середине марта генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро назвал насилие в отношении политиков в Мексике "абсолютно неприемлемым".

Текущий избирательный процесс в латиноамериканской стране завершится 1 июля. В этот день гражданам предстоит избрать президента, 128 сенаторов и 500 депутатов нижней палаты парламента, ряд губернаторов и глав муниципалитетов.

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