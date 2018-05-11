Пакистан ограничит перемещение американским дипломатам

Пакистан намерен ввести ограничения на перемещения дипломатов из США, работающих в стране, в качестве ответной меры на аналогичный шаг со стороны американского руководства, заявил официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Вашингтон готовится ограничить перемещения дипломатов из Пакистана, работающих в США. Этот шаг призван стать ответом на решение Исламабада, который ранее официально запретил сотрудникам американских дипмиссий выезжать в портовый город Карачи, а также зону племен.

Власти Пакистана официально объяснили данную меру соображениями безопасности, однако в США такой шаг был воспринят иначе. Вслед за этим Вашингтон начал проработку ограничений на передвижения по стране дипломатов из Пакистана. Вплоть до последнего момента официальный Исламабад выражал надежду на то, что сторонам удастся урегулировать этот спорный вопрос до введения формальных рестрикций.

"Ограничения будут введены 11 мая на взаимной основе. Тем не менее, переговоры между двумя странами по данному вопросу продолжаются", — заявил Фейсал на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте дипведомства Пакистана.

Дипломат не уточнил, какие новые ограничительные меры последуют со стороны Пакистана. В пятницу одно из ведущих пакистанских изданий Dawn сообщило со ссылкой на собственные источники, что Исламабад может сократить сотрудникам дипмиссий США в Исламабаде, Лахоре и Карачи радиус перемещения до 25 миль (около 40 километров).

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