Не менее 86 человек погибли при столкновениях в Нигерии - СМИ

25 июня 2018 04:30 (UTC+04:00)

По меньшей мере 86 человек погибли в результате столкновения скотоводов и фермеров в нигерийском штате Плато (центральная часть страны). Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию, пишет РИА Новости.

По его данным, полиция обнаружила тела погибших в субботу при осмотре деревень в регионе Барикин Лади. Еще шесть человек получили ранения, около 50 домов были сожжены.

В воскресенье в регионе был введен комендантский час для предотвращения дальнейших нарушений закона, отмечает AFP.

Столкновения скотоводов с фермерами не являются редкостью для Нигерии. В различных штатах страны регулярно происходят стычки между представителями различных этнических групп, ведущих оседлый или кочевой образ жизни. Основной причиной разногласий является право пользования землей и источниками воды.

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