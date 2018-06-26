В Венесуэле назвали расширение санкций Евросоюза агрессией

26 июня 2018 07:07 (UTC+04:00)

МИД Венесуэлы назвал расширение санкций Евросоюза против своих чиновников непрекращающейся агрессией, предупредив Брюссель, что Каракас не приемлет язык угроз, передает РИА Новости.

ЕС расширил в понедельник санкции в отношении Венесуэлы, добавив в санкционный список имена 11 официальных лиц, которых считает ответственными за нарушения прав человека и "подрыв демократии".

"Боливарианская Республика категорически отвергает продолжающуюся агрессию Евросоюза, которая представляет откровенное вмешательство в суверенные дела нашей страны", — говорится в заявлении.

Венесуэльское внешнеполитическое ведомство также выразило удивление "подчиненным положением", которое власти ЕС заняло в отношении администрации президента США Дональда Трампа.

"Правительство вновь повторяет, что Венесуэла не приемлет язык угроз", — заявил МИД.

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