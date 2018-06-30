Первым четвертьфиналистом ЧМ-2018 стала команда Франции (ВИДЕО)

30 июня 2018 20:14 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Франции добились победы над национальной командой Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, пишет Интерфакс.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 4:3 в пользу французов.

Первый тайм закончился со счётом 1:1. Первый гол был в ворота аргентинцев, его на 13-й минуте забил игрок сборной Франции Антуан Гризманн с 11-метрового. Но уже на 41-й минуте Аргентина сравняла счет: Анхель Ди Мария поразил ворота французов.

Во втором тайме аргентинцы снова забивают в ворота французов: на 48-й минуте отличился Габриэль Меркадо. Но уже на 57-й минуте сборная Франции сравнивает счёт. В ворота аргентинцев мяч отправляет Бенжамен Павар. На 64-й французы снова вырываются вперёд, гол забивает Килиан Мбаппе. И уже через четыре минуты этот же игрок сборной Франции снова поражает ворота Аргентины. Счёт становится 4:2.

На третьей минуте дополнительного времени Аргентина снова забивает. Мяч в ворота французов отправил Серхио Агуэро.

За игрой сборных Франции и Аргентины на стадионе "Казань-Арена" наблюдали 42 тыс 873 зрителя. У аргентинцев была колоссальная поддержка со стороны болельщиков, но она не помогла обыграть соперника.

Таким образом, сборная Франции стала первым четвертьфиналистом турнира в России.

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Azernews Newspaper
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