Более 21 тысячи японцам рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

Более 21 тысячи жителей города Ибараки в японской префектуре Осака получили рекомендации эвакуироваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Решение властей вызвано возросшей опасностью оползней из-за ливневых дождей, которые, в свою очередь, вызваны влиянием прошедшего над западным побережьем Японии тайфуна "Прапирун".

Более 100 тысяч человек в городе Кобе получили рекомендации подготовиться к эвакуации из-за дождей.

Ранее сообщалось, что в юго-западных районах Японии, первыми принявших на себя удар стихии, погиб один человек, пострадали 20.

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