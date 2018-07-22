Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердила в воскресенье проект новой конституции страны. Как сообщило агентство Prensa Latina, документ был принят единогласно, пишет ТАСС.

Теперь проект конституции будет вынесен на общественное обсуждение, в котором, по словам властей, примут участие миллионы кубинцев, а затем - на референдум. Дата проведения всенародного голосования пока не объявлена, однако, как ожидается, оно состоится до конца нынешнего года.

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