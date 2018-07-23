У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5

23 июля 2018 02:37 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от побережья тихоокеанского государства Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Толчки зафиксированы в воскресенье в 21:21 по времени UTC в 77 км к северо-западу от города Исангел. Очаг землетрясения залегал на глубине 99,8 км.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.

"Кольцо" опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.

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