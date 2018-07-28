В Афганистане боевики напали на центр по подготовке акушерок

28 июля 2018 18:26 (UTC+04:00)

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате нападения боевиков на центр по подготовке акушерок в Афганистане, силам безопасности удалось остановить атаку. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников.

По данным телеканала, инцидент произошел в административном центре провинции Нангархар Джелалабаде. Боевики напали на центр около 11:30 по местному времени, атака продолжалась в течение почти пяти часов.

Двое погибших - сотрудники центра. Пока неизвестно, сколько боевиков совершили нападение, некоторые из них были убиты или ранены силами безопасности.

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