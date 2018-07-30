Эритрея и Сомали договорились установить дипломатические отношения

30 июля 2018 15:21 (UTC+04:00)

Президент Эритреи Исайяс Афеверки и его коллега из Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед подписали соглашение, предусматривающее установление дипломатических отношений между двумя странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на эритрейское министерство информации.

"Две страны установят дипломатические отношения, обменяются послами и будут продвигать двустороннюю торговлю, инвестиции, а также образовательный и культурный обмен", — цитирует министерство подписанный документ.

В соглашении также говорится, что Эритрея и Сомали "стремятся к налаживанию политического, экономического, социального, культурного сотрудничества", а также сотрудничества в сфере безопасности и обороны и "будут совместно работать для поддержания мира в регионе, стабильности и экономической интеграции".

Ранее Эритрея подписала декларацию о мире и дружбе с Эфиопией, документ ознаменовал окончание состояния войны между двумя государствами. Две недели назад стало известно, что Эфиопия назначила посла в Эритрею. Им стал Редван Хусейн, ранее исполнявший обязанности посла страны в Ирландии.

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