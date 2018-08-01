Двое пострадавших при крушении самолета находятся в критическом состоянии - СМИ

1 августа 2018 04:08 (UTC+04:00)

Два человека, пострадавшие в результате крушения самолета в мексиканском штате Дуранго, находятся в критическом состоянии.

Об этом, как передает ТАСС, во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения штата.

Ранее губернатор региона Хосе Росаса Аиспуро рассказал, что все находившиеся на борту Embraer 190, выполнявшего рейс из города Дуранго в Мехико, выжили. Представитель управления гражданской обороны штата Алехандро Кардосо заявил, что не менее 85 человек пострадали.

На борту самолета находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Согласно предварительной версии, причиной падения стали сложные погодные условия.

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