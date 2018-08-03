Sharp прекращает производить в Японии крупную бытовую технику

Японская компания Sharp приняла решение к сентябрю следующего года прекратить производство холодильников на своем заводе в префектуре Осака. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении корпорации, пишет ТАСС.

Это последнее предприятие на территории Японии, где Sharp выпускает крупногабаритную бытовую технику. Также компания объявила, что закроет еще один завод в префектуре Тотиги, где производились жидкокристаллические панели для телевизоров.

При этом Sharp сохранит свой центр по разработке бытовой техники в Осаке. Кроме того, руководство пообещало не проводить сокращений сотрудников, а перевести их на работу в другие места.

Как отмечает газета Nikkei, бытовая техника под брендом Sharp теперь будет преимущественно выпускаться на заводах в Китае и странах Юго-Восточной Азии, в частности, в Таиланде.

В 2016 году тайваньская корпорация Hon Hai Precision Industry почти за $3,5 млрд приобрела 66% акций Sharp, которая переживала трудности с ведением бизнеса и столкнулась с многочисленными убытками из-за серьезной конкуренции с южнокорейскими производителями телевизоров.

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