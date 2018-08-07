Лопес Обрадор: никто не будет угрожать Мексике строительством стен на границах

Будущее правительство Мексики намерено превратить ее в сильную страну, чтобы никто не мог угрожать ей строительством стен или закрытием границ. Об этом, как передает ТАСС, заявил в понедельник избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая на встрече с мексиканскими инженерами.

"Никто не будет запугивать нас тем, что нам закроют границы, что на границах будет устроена милитаризация или что на границе построят стену, потому что в Мексике мы будем расти, в нашей стране будет работа, для этого все проекты [будущего правительства]", - цитирует выступление политика газета El Universal. Лопес Обрадор вступит в должность президента 1 декабря.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Он неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит соседняя страна, однако власти Мексики всегда категорически заявляли, что не станут этого делать.

Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании выступал за достижение договоренностей с Вашингтоном, несмотря на рост напряженности в отношениях с администрацией США, и говорил о готовности встретиться с Трампом. После победы на выборах политик побеседовал с президентом США по телефону и сообщил, что главе Белого дома будет направлено приглашение на его инаугурацию 1 декабря. Позднее Лопес Обрадор обменялся с Трампом посланиями.

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