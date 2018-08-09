На юго-западе Индии более 20 человек погибли из-за оползней

Более 20 человек погибли в результате схода оползней в различных районах штата Керала на юго-западе Индии, сообщил РИА Новости представитель местного минздрава.

"По состоянию на текущий момент мы располагаем информацией о 16 погибших в округе Идукки, еще шести - в Малаппураме, двух - в Кожикоде, а также еще об одном - в Ваянаде", - сказал собеседник агентства.

Сход оползней стал следствием обильных дождей, которые обрушились на штат в среду и продолжаются до сих пор, отметил представитель минздрава. В связи с ухудшением погодных условий аэропорт города Кочин со второй половины четверга прекратил принимать самолеты, перенаправляя их в другие воздушные гавани. Синоптики предвещают, что в ближайшие дни ситуация не улучшится, и власти опасаются новых жертв.

Администрация штата отменила занятия во всех районах, которые были затронуты наводнениями и сходом оползней. Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян также сообщил, что запросил федеральные власти направить армейские подразделения для помощи в эвакуации мирных жителей и ликвидации последствий стихийного бедствия.

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