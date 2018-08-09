БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Атлантическом океане, сообщает в четверг Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 16:35 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 1864 километрах к юго-западу от столицы Намибии Виндхук. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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