В бразильском вузе произошел взрыв во время эксперимента

Научный эксперимент стал причиной взрыва в среду в федеральном университете бразильского Рио-де-Жанейро, в результате ранения получили три человека, как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел в лаборатории на кафедре металлургии. Пострадали студентка и двое техников, помогавших ей в работе. Больше всего опасений у врачей вызывало состояние девушки, получившей ожоги до 20% поверхности тела.

Не место прибыли пожарные и медики. Сейчас опасности для жизни раненых нет.

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