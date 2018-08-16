В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых преступников

Пойман один из самых разыскиваемых преступников Мексики – лидер картеля "Ла Линеа" Хулио Сесар Торрес, как передаёт РИА Новости сообщил в среду глава МВД страны Альфонсо Наваррете.

По словам министра, именно Торрес был одним из основных вдохновителей волны насилия, обрушившейся на штат Чиуауа в последнее время. Он входил в число 122 наиболее разыскиваемых бандитов латиноамериканской страны.

Наркокартель "Ла Линеа" входит в состав одной из крупнейших преступных группировок Мексики — "Картеля Хуареса". Он действует в приграничном с США Чиуауа и занимается переправкой наркотиков в соседнюю страну.

Еще один лидер "Ла Линеа" Мигель Амайя Лойя был задержан в 2017 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.