В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана

25 августа 2018 12:09 (UTC+04:00)

Извержение вулкана произошло в субботу на острове Манам в Папуа-Новой Гвинее, сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand, передает РИА Новости.

Вулкан Манам расположен на одноименном острове в Новогвинейском море и является одним из самых активных вулканов в государстве. Последний раз он извергался в апреле 2017 года, еще раньше в 2004 году из-за крупного извержения с острова было эвакуировано около девяти тысяч человек.

Как сообщает радиостанция, извержение началось рано утром в субботу, местные жители сообщили об облаке пепла, которое перекрыло солнечный свет, и лаве на вершине вулкана. По некоторым данным, планируется эвакуация населения с острова.

Австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина (DVAAC) объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением. Причиной стало облако пепла, которое поднялось на высоту, где пролегают маршруты коммерческих авиалиний.

Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи
Китай 22 июня 19:29
Поисковые работы около вулкана в Гватемале остановлены из-за опасности
Другие страны 7 июня 20:13
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 99 человек
Другие страны 7 июня 04:18
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 82 - СМИ
Другие страны 6 июня 23:01
В Гватемале сообщили о 192 пропавших без вести из-за извержения вулкана
В мире 6 июня 07:07
В Гватемале увеличилось число погибших при извержении вулкана
Другие страны 5 июня 18:18
Лента новостей
В Японии отработали действия при авариях сразу на двух АЭС
Другие страны 12:53
ООО "ПахтаНефтеБаза" объявляет тендер на приобретение телевизоров
Тендеры 12:47
Ташкентский международный аэропорт объявил тендер на испытание электрооборудования
Тендеры 12:19
Туркменистан ищет сервисных партнеров в газовой сфере
Тендеры 12:18
В Иране в результате обрушения жилых домов погибли десять человек
Иран 12:03
НПЗ в Туркменбаши объявил тендер по строительству насосной станции
Тендеры 12:00
В Афганистане прогремел взрыв у отделения избиркома, два человека погибли
Другие страны 11:54
NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
В мире 11:54
Ряд госструктур Азербайджана выставит транспортные средства на аукцион
Общество 11:54