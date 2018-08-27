В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами

27 августа 2018 20:55 (UTC+04:00)

Испытания беспилотных такси с пассажирами на борту начались в понедельник в Токио в рамках различных проектов с участием беспилотных автомобилей, которые власти Японии надеются задействовать к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года, передает РИА Новости.

Эксперимент с участием компании-разработчика беспилотных систем ZMP Inc. и одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги такси, Hinomaru Kotsu Co. продолжится до 8 сентября. Как утверждается в пресс-релизе ZMP Inc., подобные тестовые поездки, когда в автомобиле находятся живые пассажиры, являются первыми в мире.

Маршрут движения будет пролегать по оживленным районам Токио Отэмати и Роппонги. Общая дистанция составит около 5,3 километра.

В ходе поездок, кроме пассажиров, в автомобиле будут присутствовать водитель и его помощник, которые должны будут перевести управление в ручной режим в случае возникновения внештатной ситуации.

Предполагается, что оплата проезда в один конец в беспилотном такси составит около 1,5 тысячи иен (около 13 долларов) и будет производиться с помощью приложения на смартфоне.

Этим летом правительство Японии намерено создать консультационный совет для изучения и разработки необходимой базы с целью практического использования беспилотных летающих автомобилей к 2020 году. Предполагается, что беспилотный летающий автомобиль будет осуществлять вертикальный взлет и посадку, совершать передвижение на высоте около 150 метров со скоростью до 200 километров в час.

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