YouTube назвал самые популярные хиты этого лета

30 августа 2018 22:13 (UTC+04:00)

Сервис Youtube опубликовал список самых популярных песен этого лета, передает РИА Новости.

При составлении рейтинга в расчет принималось количество просмотров музыкальных клипов на платформе и количество просмотров за период с 28 мая по 25 августа.

Список возглавила композиция Girls Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B. Вторую строчку заняла песня Te Bote, в записи которой принимали участие Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny и Ozuna. Тройку замыкает Blackpink с композицией Ddu-du Ddu-du.

В пятерку также вошли Becky G и Natti Natasha с песней Sin Piajama и Cardi B, Bad Bunny и J Balvin с треком I Like It.

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