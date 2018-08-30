YouTube назвал самые популярные хиты этого лета

Сервис Youtube опубликовал список самых популярных песен этого лета, передает РИА Новости.

При составлении рейтинга в расчет принималось количество просмотров музыкальных клипов на платформе и количество просмотров за период с 28 мая по 25 августа.

Список возглавила композиция Girls Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B. Вторую строчку заняла песня Te Bote, в записи которой принимали участие Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny и Ozuna. Тройку замыкает Blackpink с композицией Ddu-du Ddu-du.

В пятерку также вошли Becky G и Natti Natasha с песней Sin Piajama и Cardi B, Bad Bunny и J Balvin с треком I Like It.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.