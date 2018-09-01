Гонщик "Феррари" Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии

1 сентября 2018 18:26 (UTC+04:00)

Финский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Кими Райкконен стал победителем квалификации Гран-при Италии, сообщает ТАСС.

Второе место занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Третьим стал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес".

Россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") вышел во второй сегмент квалификации и будет стартовать в гонке с 12-й позиции. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 10-м.

Гонка Гран-при Италии пройдет в воскресенье.

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