Японский премьер выразил надежду устранить взаимное недоверие на встрече с лидером КНДР

2 сентября 2018 09:37 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ завил, что его возможная встреча с лидером КНДР будет способствовать устранению существующего взаимного недоверия между двумя странами, сообщает Интерфакс.

"В конечном итоге я должен буду встретиться с председателем Ким Чен Ыном", - сказал он в интервью японской газете Sankei Shimbun. Премьер отметил, что в ходе возможного саммита он хотел бы "устранить состояние взаимного недоверия" между двумя странами.

По его мнению, не исключено, что на встрече можно было бы решить вопрос о возвращении Северной Кореей японских подданных, похищенных спецслужбами КНДР в 70-х годах прошлого столетия.

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