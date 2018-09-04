Более 550 авиарейсов отменили в Японии из-за сильного тайфуна - СМИ

4 сентября 2018 04:19 (UTC+04:00)

Японские авиакомпании отменили по меньшей мере 570 внутренних рейсов из-за приближения мощного тайфуна "Джеби" к западному побережью страны. Об этом, как передает ТАСС, во вторник сообщил телеканал NHK.

Главным образом отмены коснулись маршрутов, соединяющих крупные города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.

"Джеби" стал двадцать первым по счету тропическим штормом, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По данным национального метеорологического управления Японии, в настоящее время скорость ветра в центральной части шторма составляет 45 м/с, а порывов - достигает 60 м/с. Побережья Японии он, как ожидается, достигнет в первой половине дня.

Синоптики прогнозируют, что на западе страны в течение суток может выпасть до 500 мм осадков. Кроме того, отмечается, что "Джеби" может стать самым сильным тайфуном за последние 25 лет, который пройдет через Японию.

В связи с приближением мощного тропического шторма при канцелярии премьер-министра страны создан кризисный штаб по сбору информации, который будет координировать действия местных властей и спасательных служб.

За последние два месяца на Японию обрушились сразу несколько тайфунов. В начале июля из-за воздействия сильного тропического шторма "Прапирун" на западе страны погибли более 220 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии подтвердили намерение Абэ посетить Россию для участия в ВЭФ
Другие страны 3 сентября 09:30
Япония хочет запустить спутники для наблюдения за космическим мусором
Другие страны 2 сентября 15:49
Премьер-министр Японии заявил о нормализации отношений с Китаем
Другие страны 2 сентября 10:35
Японский премьер выразил надежду устранить взаимное недоверие на встрече с лидером КНДР
Другие страны 2 сентября 09:37
Абэ рассчитывает на углубленные переговоры с Путиным
Россия 2 сентября 08:42
Япония хочет покончить с взаимным недоверием в отношениях с КНДР - премьер
Другие страны 2 сентября 05:47
Лента новостей
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке
Россия 03:27
Компании Google исполнилось 20 лет
Другие страны 03:24
В Пакистане пройдут президентские выборы
Другие страны 03:21
В Ираке десять человек погибли при атаке боевиков
Другие страны 02:41
Месси заявил, что был удивлен переходом Роналду в "Ювентус"
Другие страны 01:23
ГПС Азербайджана сделала заявление в связи с ДТП на ТПП "Красный мост"
Общество 00:57
Завершились соревнования по спортивному ориентированию в ВС Азербайджана (ФОТО)
Политика 00:52
В Азербайджане будет вестись реестр юридических лиц, оказывающих посредничество в трудоустройстве
Экономика 00:25
Хендерсон подписал с "Ливерпулем" командой новый контракт
Европа 3 сентября 23:46