Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару получил ножевое ранение

7 сентября 2018 01:41 (UTC+04:00)

Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями. Об этом сообщил в четверг в Twitter сын политика Флавиу Болсонару, сообщает ТАСС.

"Жаир Болсонару пережил покушение в [городе] Жуиз-ди-Фора, его ударили ножом в область живота. Слава богу, [ранение] было поверхностным, он чувствует себя хорошо", - написал сын политика.

Болсонару, бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов, лидирует по популярности среди кандидатов на пост президента Бразилии. По данным опроса, проведенного Бразильским институтом изучения общественного мнения и статистики (Ibope) на этой неделе, 22% бразильцев готовы поддержать Болсонару в первом туре президентских выборов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бразилия выделит более 6 миллионов долларов на безопасность музеев
Другие страны 5 сентября 08:05
Беларусь проявляет интерес к проектам по материковой добыче нефти в Бразилии
Беларусь 3 сентября 16:36
Азербайджанский джаз покорил Бразилию и Аргентину (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 3 сентября 15:01
В Рио-де-Жанейро сгорел старейший музей Бразилии (ФОТО)
Другие страны 3 сентября 07:12
Суд отказал Луле да Силве в регистрации кандидатом на пост президента Бразилии
Другие страны 1 сентября 09:24
Докладчик суда призвал коллег отказать Луле да Силве в праве баллотироваться в президенты
Другие страны 1 сентября 09:06
Лента новостей
В США оштрафовали пнувшего чайку мужчину
США 02:16
Сборные Германии и Франции по футболу сыграли вничью в матче Лиги наций
Европа 01:40
Главы МИД Казахстана и Анголы провели переговоры
Казахстан 01:25
Азербайджан и Россия обсудили перспективы транспортного коридора "Север-Юг"
Экономика 00:13
Госдепартамент допускает введение новых санкций против Кубы
Другие страны 00:08
Турция откроет посольство в Парагвае
Турция 6 сентября 23:15
Режим свободной торговли между Грузией и Азербайджаном необходимо расширить - премьер
Экономика 6 сентября 23:12
Ford отзывает в Северной Америке около 2 млн автомобилей
Другие страны 6 сентября 23:05
От имени Президента Хорватии в честь Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием
Политика 6 сентября 22:37