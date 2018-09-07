Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями. Об этом сообщил в четверг в Twitter сын политика Флавиу Болсонару, сообщает ТАСС.

"Жаир Болсонару пережил покушение в [городе] Жуиз-ди-Фора, его ударили ножом в область живота. Слава богу, [ранение] было поверхностным, он чувствует себя хорошо", - написал сын политика.

Болсонару, бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов, лидирует по популярности среди кандидатов на пост президента Бразилии. По данным опроса, проведенного Бразильским институтом изучения общественного мнения и статистики (Ibope) на этой неделе, 22% бразильцев готовы поддержать Болсонару в первом туре президентских выборов.

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