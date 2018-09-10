Жертвами недавнего землетрясения на Хоккайдо стали 44 человека

Жертвами землетрясения на Хоккайдо, произошедшего на прошлой неделе, стали 44 человека, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

"Жертвами землетрясения на Хоккайдо стали 44 человека, пропавших без вести нет. На месте работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. В поисковых и спасательных операциях и доставке гуманитарной помощи задействованы 67 вертолетов", - сообщил он.

На прошлой неделе в среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни, которые стали причиной смерти 36 жителей поселка.

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