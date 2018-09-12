Абэ: Денуклеаризация Корейского полуострова - это общая цель Японии и Китая

12 сентября 2018 12:23 (UTC+04:00)

Денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и Китая, лидеры двух стран договорились о тесном взаимодействии в этом направлении, заявил во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

"В отношении Северной Кореи – денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и Китая, мы договорились о тесном взаимодействии. Намерение нашей страны к нормализации отношений на основе японско-северокорейской Пхеньянской декларации не изменилось. Удалось добиться полной поддержки со стороны Китая нашей позиции о необходимости скорейшего разрешения проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан (похищенных в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами)", — приводит слова премьера телекомпания NHK.

Премьер-министр Японии подтвердил также свое намерение посетить Китай в октябре в связи с 40-летней годовщиной подписания договора о мире и дружбе Китая и Японии. Визит начнется 23 октября.

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