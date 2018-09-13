Президент Македонии заявил о неприятии договора о переименовании республики

13 сентября 2018 22:21 (UTC+04:00)

Президент Македонии Георге Иванов заявил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини о неприятии им договора Скопье и Афин о переименовании бывшей югославской республики, несмотря на перспективы вступления страны в НАТО и ЕС, сообщает РИА Новости.

Могерини прибыла в четверг в Скопье одним рейсом с премьером Зораном Заевым после заседания Европарламента в Страсбурге. Она провела встречу за закрытыми дверями с главой государства, который ранее категорически отказался подписывать ратифицированный собранием (парламентом) договор с Афинами, который назвал "неконституционным".

"Моя позиция неизменна. Стратегической целью Республики Македония является вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс. Но ЕС и НАТО не смеют быть оправданием для плохого договора, который открывает намного больше вопросов, чем закрывает", — цитирует администрация президента Иванова.

Македонский лидер также отметил, что "стратегические цели не могут быть оправданием злоупотребления национальных интересов и интересов македонского народа".

Македония переживает наплыв высокопоставленных гостей с Запада в связи с назначенным на 30 сентября референдумом о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией.

В четверг Скопье наряду с Могерини посетили министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Накануне с руководством страны встречался министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи.

В минувшие среду и четверг Скопье посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в пятницу — канцлер Австрии Себастьян Курц, в субботу на государственный праздник День независимости приехала германский канцлер Ангела Меркель. Страну также посетили в сентябре глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и сенатор США Рон Джонсон. Все они прямо или косвенно призвали граждан проголосовать на предстоящем плебисците за переименование страны, которое ведет к приему в Североатлантический альянс.

Столтенберг сообщил в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.

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