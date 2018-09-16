В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом

16 сентября 2018 05:40 (UTC+04:00)

Восемь человек стали жертвами крупного ДТП в мексиканском штате Халиско, сообщиает РИА Новости со ссылкой на гражданскую оборону штата.

"Столкновение и опрокидывание пассажирского автобуса с груженной картоном платформой на 13 километре дороги между Лагос-де-Морено и Уньон-де-Сан-Антонио. По предварительным данным, восемь погибших и 10 раненых. Дорога закрыта", – говорится в сообщении службы в ее микроблоге в Twitter.

Портал Jornada отмечает, что число раненых составило 20 человек.

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