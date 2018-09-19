Лидеры КНДР и Республики Корея начали второй раунд переговоров в Пхеньяне

19 сентября 2018 05:19 (UTC+04:00)

Лидеры КНДР Ким Чен Ын и Республики Корея Мун Чжэ Ин начали в среду в Пхеньяне второй раунд прямых переговоров на высшем уровне. Об этом, как передает ТАСС, сообщает пресс-центр саммита в Сеуле, куда стекается вся информация о событиях в столице КНДР.

Переговоры проходят в здании государственной резиденции для высокопоставленных гостей "Пэкхвавон", где во время визита в КНДР проживает Мун Чжэ Ин.

Как ранее сообщила администрация Мун Чжэ Ина, в ходе саммита главными темами станут возможность перезапуска диалога между КНДР и США, связанный с этим вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова, а также проблемы безопасности и нормализации двусторонних отношений.

Первый раунд переговоров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялся во вторник и продлился два часа - на 30 минут больше запланированного. О его итогах пока ничего не известно.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

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