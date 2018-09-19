Президент Южной Кореи ожидает, что Ким Чен Ын посетит Сеул до конца года

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ожидает, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Сеул до конца текущего года, и эта поездка, по его мнению, положительно повлияет на развитие двусторонних отношениях. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в среду на пресс-конференции в Пхеньяне по итогам третьего в этом году межкорейского саммита.

"Визит должен пройти до конца этого года, если не случится ничего непредвиденного", - сказал южнокорейский лидер. По его словам, эта поездка ознаменует "поворотный момент в межкорейских отношениях".

Ким Чен Ын в свою очередь также отметил, что намерен посетить столицу Южной Кореи "в ближайшее время".

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