Президент Южной Кореи ожидает, что Ким Чен Ын посетит Сеул до конца года

19 сентября 2018 07:14 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ожидает, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Сеул до конца текущего года, и эта поездка, по его мнению, положительно повлияет на развитие двусторонних отношениях. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в среду на пресс-конференции в Пхеньяне по итогам третьего в этом году межкорейского саммита.

"Визит должен пройти до конца этого года, если не случится ничего непредвиденного", - сказал южнокорейский лидер. По его словам, эта поездка ознаменует "поворотный момент в межкорейских отношениях".

Ким Чен Ын в свою очередь также отметил, что намерен посетить столицу Южной Кореи "в ближайшее время".

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