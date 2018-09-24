Таиланд ратифицирует договор о запрещении ядерных испытаний

24 сентября 2018 18:13 (UTC+04:00)

Таиланд ратифицирует, а тихоокеанское государство Тувалу подпишет договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщила в понедельник пресс-служба Организации по ДВЗЯИ, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, документ о ратификации договора Таиландом представит замглавы МИД королевства Вирасакди Футракул, Тувалу на подписании ДВЗЯИ будет представлять премьер-министр Энеле Сосене Сопоага. На ратификации и подписании договора будет присутствовать исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ Лассина Зербо.

С 24 по 27 сентября в Нью-Йорке пройдет Генассамблея ООН.

Для вступления договора в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении, но пока документ ратифицировали только 36 из них, включая Россию, Великобританию и Францию. Из оставшихся стран договор не подписали Индия, КНДР и Пакистан, а подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

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