Президент Колумбии отказался вступать в перепалку с Мадуро

Президент Колумбии Иван Дуке отказался вступать в перепалку с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, допустившим нелицеприятные высказывания в его адрес, передает РИА Новости.

Ранее Мадуро назвал Дуке "дьяволом" и сателлитом империи, то есть США.

"Я не занимаюсь персональными атаками, я защищаю демократию, свободы, и то, что должны делать все страны, защищающие демократию, - это осудить злоупотребления диктатуры", - приводит портал Tiempo слова Дуке.

В то же время МИД Колумбии выступил с заявлением относительно слов Мадуро. "МИД считает эти заявления нападками на достоинство президента Республики Колумбия, правительства, представляющего колумбийский народ, который его выбрал, в связи с чем требует уважения со стороны правительства Боливарианской Республики Венесуэлы", – говорится в коммюнике.

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