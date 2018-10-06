Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем главе организации

Интерпол запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации Мэн Хунвэйе и ждет официального ответа от Пекина, как передаёт РИА Новости говорится в заявлении организации.

Как говорится в документе организация запросила пояснения от Китая по статусу президента Интерпола. "Генеральный секретариат Интерпола ожидает официального ответа от китайских властей о состоянии президента организации", — говорится в заявлении генeрального секретаря Интерпола Юргена Стока, которое опубликовано в Twitter.

В пятницу радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября.

По данным радиостанции, Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября. С этого момента связь с ним была потеряна. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

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