Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем главе организации

6 октября 2018 18:47 (UTC+04:00)

Интерпол запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации Мэн Хунвэйе и ждет официального ответа от Пекина, как передаёт РИА Новости говорится в заявлении организации.

Как говорится в документе организация запросила пояснения от Китая по статусу президента Интерпола. "Генеральный секретариат Интерпола ожидает официального ответа от китайских властей о состоянии президента организации", — говорится в заявлении генeрального секретаря Интерпола Юргена Стока, которое опубликовано в Twitter.

В пятницу радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября.

По данным радиостанции, Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября. С этого момента связь с ним была потеряна. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Франция вступила в контакт с властями КНР по поводу пропавшего главы Интерпола
Европа 5 октября 23:08
В Китае исчез директор Интерпола
Китай 5 октября 14:42
Интерпол готов сотрудничать с Ираном в борьбе с терроризмом
Иран 28 сентября 17:28
В конференции ОБСЕ в Минске примут участие делегаты более чем 40 стран
Беларусь 27 сентября 14:48
В Азербайджане задержан автомобиль, находящийся в международном розыске Интерпола
Происшествия 30 мая 15:53
Генпрокурор России встретился с главой Интерпола в Лионе
В мире 12 декабря 2017 16:34
Лента новостей
Бэнкси отреагировал на самоуничтожение своей картины на аукционе‍
Другие страны 19:30
В Швейцарии открылась азербайджанская школа "Карабах"
Политика 18:01
RIMC Hotels and Resorts планирует построить гостиницу в Самарканде
Узбекистан 17:50
Организация Чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике впечатляет - зрительница из Казахстана
Общество 17:43
Авторитетное американское издание The Hill посвятило передачу Азербайджану
Политика 17:43
В Сирии более 200 жителей вернулись в свои дома за сутки
Арабские страны 17:31
Соревнования в Национальной арене гимнастики в Баку проходят на высшем уровне - казахстанский тренер
Общество 17:31
Заявления Затулина служат интересам проармянских лоббистов - эксперт
Политика 17:10
В Азербайджане готовится к открытию новая модульная электростанция (Эксклюзив)
Энергетика 17:00