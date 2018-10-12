Пятеро венесуэльцев погибли, пытаясь сбежать в Колумбию

12 октября 2018 23:31 (UTC+04:00)

Попытка переправиться в соседнюю Колумбию через реку Тачира стоила жизни пятерым гражданам Венесуэлы, передает РИА Новости.

Как сообщает служба гражданской обороны штата Тачира, разлившаяся и набравшая силу река унесла беглецов в своем потоке, пока найдены тела только трех из них.

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Франклин Дуарте уточнил, что трое из погибших пытались покинуть Венесуэлу из-за разразившегося там финансово-экономического кризиса, а еще два человека были их сопровождающими по приграничной территории, отмечает портал Nacional.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жертвами оползня в Колумбии стали не менее 11 человек
Другие страны 11 октября 19:23
Российское рейтинговое агентство огласило свои прогнозы по ценам на нефть
Энергетика 8 октября 15:24
Перу снова будет пускать венесуэльцев без паспорта
Другие страны 6 октября 08:13
СМИ: более 1,1 тыс. детей были убиты в Венесуэле в 2017 году
Другие страны 6 октября 05:31
Президент Колумбии отказался вступать в перепалку с Мадуро
Другие страны 6 октября 03:17
У Колумбии нет планов закупать системы ПВО
Другие страны 3 октября 07:20
Лента новостей
Силы ополчения Нигерии отпустили из своих рядов более 800 детей
Другие страны 12 октября 23:58
ФИА утвердила календарь «Формулы-1» на сезон-2019 - Гран-при Азербайджана пройдет в апреле
Спорт 12 октября 22:56
В Уганде число жертв схода оползней достигло 40 человек
Другие страны 12 октября 22:51
Норвегия на полгода продлит погранконтроль на своих границах в ЕС
Европа 12 октября 22:39
В Facebook признали, что на 20 млн преувеличили число взломанных хакерами аккаунтов
В мире 12 октября 21:54
UFC подтвердил проведение поединка Джонс - Густафссон 29 декабря в Лас-Вегасе
Спорт 12 октября 21:34
Для чего в Минск съехались ветераны спецслужб СНГ? (ФОТО)
Политика 12 октября 21:32
Британия планирует применять санкции Евросоюза после Brexit
Европа 12 октября 20:54
В школах Азербайджана будут освобождать от занятий больных гриппом учащихся
Общество 12 октября 20:31