Япония планирует в 2020 году ввести электронную систему получения туристических виз

Правительство Японии намерено с апреля 2020 года ввести электронную систему получения туристических виз, чтобы упросить работу своих консульств за границей в связи с ростом турпотока в страну. Как передаёт ТАСС об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo.

Первое время получать таким образом однократную визу смогут только жители Китая, поскольку они составляют порядка 60% от всех иностранных граждан, приезжающих в Японию с целью туризма. Для этого им необходимо будет подать все документы через сайты турагентств.

В случае успеха эксперимента японское правительство планирует постепенно расширить количество стран, граждане которых смогут получать электронную визу в Японию. Также власти страны рассчитывают увеличить и список виз, доступных для оформления таким образом.

В прошлом году Японию посетило рекордное число иностранных туристов - почти 28,76 млн человек, что на 19,3% больше, чем в 2016 году. Фактором роста туризма, как полагают в Токио, стало резкое увеличение количества недорогих бюджетных авиарейсов, связывающих Японию с КНР, Южной Кореей и другими странами Азии. Сказалось также облегчение условий выдачи виз гражданам Китая, России, Вьетнама.

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