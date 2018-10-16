Число жертв взрыва и пожара на нефтепроводе в Нигерии достигло 60 человек

16 октября 2018 01:28 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в Нигерии возросло до 60 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на ведомство по чрезвычайным ситуациям этой страны, передает ТАСС.

Ранее власти Нигерии сообщали о 24 погибших в результате взрыва и последующего пожара на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации.

Инцидент произошел в пятницу в районе Осисиоома в штате Абия на юго-востоке страны. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка на отрезке нефтепровода, где проводились ремонтные работы, или изношенность труб.

Случаи взрывов на нефтепроводе нередки в Нигерии. Часто к ним приводят действия местных жителей, которые пытаются похитить нефть из трубы. В мае 2006 года в результате взрыва на нефтепроводе к востоку от Лагоса погибли около 150 человек.

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