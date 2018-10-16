Значительная часть Венесуэлы осталась без света из-за аварии на электростанции

Несколько штатов Венесуэлы в понедельник остались без света из-за крупной аварии на одной из электростанций. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Луис Мотта в Instagram.

"По причине взрыва и возникшего в результате него пожара на электростанции "Ла-Ареноса" (штат Карабобо) существуют нарушения в обслуживании [электричеством] юго-запада страны, - написал он. - Замена оборудования может занять 72 часа, но я повторяю, что электроснабжение восстановится через два - три часа".

По данным министра, по состоянию на 23:11 по местному времени (06:13 мск) поставки электроэнергии уже были частично восстановлены в штатах Карабобо и Арагуа. Вместе с тем Мотта опроверг сообщения об отсутствии света в столице страны.

Газета El Universal ранее сообщила об отсутствии электричества в 14 из 23 штатов Венесуэлы, а также в Каракасе и его пригородах.

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