Мигранты из Гондураса прибыли на границу с Мексикой

19 октября 2018 08:24 (UTC+04:00)

Мигранты из Гондураса начали прибывать на южную границу Мексики, следует из распространенного в четверг вечером коммюнике мексиканского МИД, передает РИА Новости.

"Правительство Мексики поддерживает постоянную связь с членами каравана, которые прибыли на южную границу, им уже объяснены их возможности, на которые они имеют право", — отмечается в заявлении. Также МИД сообщает, что мексиканские власти уже начали прием заявлений об убежище от мигрантов из Гондураса.

Ранее правительство Мексики обратилось за помощью к управлению высокого комиссара ООН по делам беженцев, чтобы совместно с властями Гондураса, Гватемалы и Сальвадора решить вопрос с прибытием на границу страны "каравана беженцев" и возможными просьбами со стороны его участников о предоставлении убежища.

Сразу два каравана мигрантов из стран Центральной Америки сейчас направляются в сторону Мексики, чтобы затем добраться до границы с США. Всего в них идут несколько тысяч человек. На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил соседнему с Гватемалой Гондурасу прекращением американской помощи из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.

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