В Японии вертолет из-за неисправности пролил в полете 600 кг жидкого бетона

Японский транспортный вертолет из-за технической неисправности вылил 600 кг жидкого бетона на лесистый район в префектуре Коти на юго-западном острове Сикоку, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Согласно информации, сообщений о пострадавших или ущербе не поступало.

Бетон предназначался для строительства опоры линии электропередачи и находился в емкости, которая была на тросах подвешена к вертолету авиатранспортной компании Nishi Nippon AirLine. К месту назначения он летел на высоте 1,4 км. Однако после приземления выяснилось, что крышка емкости по какой-то причине открылась, и бетон вылился на безлюдный район.

Японская правительственная инспекция расценивает случившееся как крайне серьезный инцидент, поскольку в населенной зоне он мог бы иметь весьма опасные последствия. В районе случившегося направлена комиссия, которая будет выяснять причины происшествия.

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