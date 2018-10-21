Министр обороны Малайзии призвал остановить милитаризацию Южно-Китайского моря

Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу призвал крупные державы, в первую очередь Китай и США, воздержаться от милитаризации акватории Южно-Китайского моря. Об этом, как передает ТАСС, находящийся с рабочими визитом в Сингапуре глава ведомства заявил в воскресенье в интервью агентству Bernama.

"Малайзия будет неуклонно придерживаться позиции, согласно которой Южно-Китайское море должно оставаться зоной, свободной от вооружения и эскалации, - сказал министр. - Мы хотим, чтобы крупные государства уважали этот район как нейтральную и безопасную зону".

"На словах крупные державы всегда выступают за соблюдение норм международного права, но в реальности оказывается совершенно по-другому", - подчеркнул Мохамад Сабу, напомнив об инциденте 30 сентября около спорного архипелага архипелага Спратли (Наньша).

Тогда эсминец ВМС США Decatur (DDG-73) при проведении операции "по обеспечению свободы навигации" в Южно-Китайском море прошел на расстоянии 12 морских миль от созданных Китаем искусственных островов в акватории архипелага Спратли (Наньша). В дальнейшем, как отметил представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун, китайский эсминец Luyang приблизился к американскому кораблю, совершив "небезопасный и непрофессиональный маневр".

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