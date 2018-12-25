В Японии войска направлены на уничтожение 7,5 тыс. заболевших свиней

Подразделения вооруженных сил Японии выдвинуты во вторник в окрестности города Сэки в центре главного острова страны Хонсю, где им приказано оказать помощь экстренному забою примерно 7,5 тыс. свиней. Тем самым власти пытаются помешать дальнейшему распространению в стране свиной холеры, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС передает агентство Kyodo.

По его данным, сейчас отмечена уже шестая вспышка этого заболевания в префектуре Гифу. В связи со случившимся в канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.

В предыдущий раз крупная вспышка свиной холеры произошла в Японии в префектуре Кумамото на юго-западе страны в 1992 году. Тогда ее удалось подавить. В 2007 году в стране было объявлено о полном уничтожении этого заболевания. Оно поражает свиней и кабанов, однако не представляет опасности для людей.

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