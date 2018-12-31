Суд Токио продлил арест экс-главе Nissan до 11 января - СМИ

Экс-глава компании Nissan Карлос Гон останется под арестом как минимум до 11 января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство Kyodo со ссылкой на решение суда.

Карлос Гон и член совета директоров Nissan Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

Конкретно речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 года по 2015 год. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенной ему суммы в размере около 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу арестованным уже предъявлено обвинение.

Затем 10 декабря уже в тюрьме они были повторно арестованы по новому подозрению в том, что скрыли также вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенное Гону в период с 2015 года по 2017 год.

Гон, как и Келли, свою вину не признает.

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