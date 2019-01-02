Рауль Кастро заявил, что отношения Кубы и США не могут выстраиваться с позиции силы

2 января 2019 08:36 (UTC+04:00)

Куба не против развивать отношения с США, но выстраиваться они должны не с позиции силы. Об этом заявил первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро во вторник в Сантьяго-де-Куба на церемонии празднования 60-летия революции, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш героический народ, приверженный идеалам революции, сумел успешно противостоять империализму в течение шести десятилетий. Нас не пугает язык силы и угроз, а единство народа - это нерушимая реальность. Однако я подчеркиваю нашу готовность к цивилизованному сосуществованию и уважительным отношениям с США", - приводит его слова агентство Prensa Latina.

По его словам, мировому сообществу также не следует оставлять без внимания преследования дружественных Кубе политиков в странах Латинской Америки. "Нам сегодня необходимо единство, ведь его отсутствие привело к заключению в тюрьму товарища [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы (экс-президента Бразилии - прим. ТАСС). Мы будем продолжать борьбу и за прекращение атак на Дилму Руссефф и Кристину [Фернандес де] Киршнер (экс-президенты Бразилии и Аргентины соответственно - прим. ТАСС)", - добавил первый секретарь ЦК Компартии Кубы.

Основные торжества, посвященные юбилею, проходят на кладбище Санта-Ифигения, где находится урна с прахом лидера революции Фиделя Кастро: в церемонии принимают участие Рауль Кастро и председатель Госсовета и Совета министров Мигель Диас-Канель.

1 января 1959 года стало известно о том, что диктатор Фульхенсио Батиста бежал с Кубы. С балкона здания городского муниципалитета в Сантьяго-де-Куба Фидель Кастро объявил о победе революции. После этого войска под его командованием совершили марш-бросок и 8 января торжественно вошли в Гавану. Первый день нового года - День освобождения - является на Кубе одним из главных национальных праздников.

Улицы городов и поселков по всей стране в эти дни украшены национальными флагами и плакатами с революционными лозунгами. Местная пресса публикует хроники, которые рассказывают о революционной борьбе против диктатуры Батисты, сопровождая их архивными фотографиями.

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