В Индии десять человек утонули в результате опрокидывания лодки

3 января 2019 19:46 (UTC+04:00)

Десять человек, включая восемь детей, погибли после того, как перегруженная лодка перевернулась в среду вечером на реке Маханди в Индии, сообщает издание Hindu, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, на борту лодки, рассчитанной на 20 мест, было около 55 человек, которые возвращались с острова Хукитола - популярного места для пикников.

Лодка перевернулась после того, как три женщины, сошедшие ранее с лодки, попытали забраться на нее с одной стороны.

На крики утопающих прибежали местные жители и помогли людям выбраться и позже вытащить тела погибших.

"Сотрудники лесного департамента, силы быстрого реагирования штата Одиша, полиция и местные жители провели спасательную операцию в среду и смогли вытащить тела девяти погибших", - заявил изданию представитель властей Дазарати Сатпати, находящийся на месте происшествия.

Сатпати также добавил, что тело шестилетней девочки, которая считается погибшей, будет извлечено в скором времени.

Главный министр штата Навин Патнаик выразил свои соболезнования и объявил, что ближайшим родственникам будет выделено около 6 тысяч долларов, а пострадавшим предоставлено бесплатное лечение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: В Индии решили напомнить Трампу, что их страна оказывает огромную помощь Афганистану
Другие страны 17:15
Самые красивые вокзалы мира (ФОТО)
Интересное 12:35
Уникальная встреча Мастера индийского кино Мринала Сена и Шамиля Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 11:59
Иран увеличит инвестиции в нефтеперерабатывающую промышленность Индии
Экономика 2 января 13:10
Умер индийский актер Кадер Кхан - СМИ
Другие страны 1 января 17:18
В Индии грузовик въехал в хижину, погибли семь человек
Другие страны 1 января 16:30
Лента новостей
Азербайджан намерен продолжать сформированный на протяжении многих лет политический курс - эксперт
Политика 20:49
Ирак поддержал идею вернуть Сирию в ЛАГ
Арабские страны 20:46
В Азербайджане выросло число обращений по подозрительным финансовым операциям
Бизнес 20:46
Баркиндо: Спрос на нефть ОПЕК в 2040 году вырастет примерно до 40 млн баррелей в сутки (Эксклюзив)
Энергетика 20:21
Суд Брюсселя запретил Uber использовать такси без лицензий
Европа 19:23
Объем депозитов нефинансовых организаций в Азербайджане достиг исторического максимума
Финансы 18:59
Azercell начинает розничные продажи мобильных номеров в рамках новой кампании
ИКТ 18:55
Помпео призвал Иран отказаться от ракетных пусков
США 18:49
Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай
Казахстан 18:38