Ким Чен Ын выразил надежду на содействие заинтересованных сторон денуклеаризации КНДР

10 января 2019 04:37 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на то, что заинтересованные стороны будут оказывать содействие процессу ядерного разоружения Корейского полуострова. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа".

"Надеюсь, что заинтересованные стороны уделят пристальное внимание и активную поддержку КНДР, учтут наши обеспокоенности, объединят усилия для всестороннего урегулирования проблемы денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил лидер КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян будет последовательно осуществлять ядерное разоружение. Он также отметил, что КНДР намерена добиться денуклеаризации исключительно путем мирного диалога.

7 января Ким Чен Ын посетил Китай. Он прибыл в Пекин на личном поезде в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу, заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля, а также министра иностранных дел Ли Ён Хо. Визит состоялся в преддверии возможного второго саммита между США и КНДР, в день рождения лидера КНДР, отмечаемый 8 января, и совпал с торгово-экономическими консультациями, которые только что завершились в Пекине. Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином и 9 января во второй половине дня покинул Пекин.

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